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Общество

Скопинский маньяк Виктор Мохов вышел на свободу

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Российский преступник Виктор Мохов, также известный как "скопинский извращенец", вышел на свободу спустя 17 лет тюремного заключения. В настоящее время ему 70 лет.

Представители силовых структур рассказали СМИ, что Мохов был освобождён из исправительной колонии под Саратовом утром 3 марта. После этого он сел на поезд и уехал домой. Однако некоторые журналисты сообщают, что не наблюдали выходящих с территории учреждения людей, передаёт телеканал "360".

В 2000 году Виктор Мохов похитил двух жительниц города Скопин 14 и 17 лет и держал их в плену почти четыре года. Всё это время он издевался над девушками, избивал их и насиловал. Жертвам извращенца чудом удалось освободиться, после чего в 2005 году маньяк был арестован и приговорён к 17 годам лишения свободы, сообщает Пятый канал.

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Автор: 3 марта 2021, 11:06 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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