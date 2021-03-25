Объявлено об угрозе дефицита туалетной бумаги

Пандемия коронавируса и сопутствующие ей волны карантина той или иной степени жесткости по всему миру привели к нарушению логистики многих товаров. В результате возникли проблемы с поставкой древесины, из которой изготавливается бумага. Это, в свою очередь, может привести к нехватке туалетной бумаги по всему миру, передает "Царьград". По оценкам специалистов, мир буквально стоит на грани дефицита. Впрочем, пока рано говорить о том, насколько реальна эта угроза. В конечном счете, у многих стран сохраняется собственное производство, а также существуют альтернативные пути поставок сырья.
Популярные темы форума
Возраст
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
Паразиты в организме
Гастеры
Женский алкоголизм
Муж хочет сына, а будет дочь
папа я люблю тебя
научилась считать до 8
Филлеры
Деревня понаехавшая