Путин поручил представить разработчиков вакцин от COVID-19 к госнаградам

Путин напомнил, что для получения живого вируса ученым приходилось работать в ковидных госпиталях. "Они шли на этот риск и работали самоотверженно", – сказал президент.
Он поручил подготовить предложения о государственных наградах и материальных поощрениях для сотрудников научных центров. "Подумайте еще раз внимательно и представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам", – обратился глава государства к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
По словам президента, власти понимают, в каком направлении двигаться в сфере создания вакцин от коронавируса. "Цифры понятны, объемы производства тоже ясны", – отметил Путин.
Он напомнил, что у России "замечательная научная база и кадровая ситуация". Президент пожелал производителям вакцин успехов. От них сейчас многое зависит, указал глава государства.
"Одно дело – производить на иностранных площадках, для иностранного потребителя. А другое дело – обеспечить нужный объем производства внутри страны. А для нас – хочу еще раз это подчеркнуть настойчиво – это задача номер один: вакцинация нашего населения, защита наших граждан, наших людей от этой заразы", – сказал он.
Появление вакцины "Спутник V" повлияло не только на здравоохранение, но и помогло решить социальные и экономические задачи, подчеркнул глава государства. Он выразил благодарность заместителю директора Центра имени Гамалеи Денису Логунову, который руководит работами по вакцине "Спутник V" и всему научному коллективу.
Также президент побеседовал с главой центра "Вектор" Ринатом Максютовым. Ученый рассказал, что авторами второй российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" являются заведующий лабораторией зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков и его сын Евгений Рыжиков.
Путин выслушал доклады ученых. Президент поздравил разработчиков с достигнутыми результатами и пожелал дальнейших успехов.
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