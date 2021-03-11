Воссоединение с Крымом положительно оценили более 80% россиян

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Четверг
11 марта
Лента новостей
19:51
Участница "Евровидения" Manizha вызвала у россиян рвотные позывы: Блевань
19:36
Белоруссии запретили выступать на "Евровидении" с политической песней
19:24
"Ущипнул Агату за попу": женатого режиссера поймали на флирте с Муцениеце
18:59
Тяжелобольная Долматова раскрыла правду о своем недуге
18:53
Шатунов обещал лично похоронить Разина после скандала с авторским правом
18:46
Обвиненный в расизме принц Уильям сделал откровенное заявление
18:20
Ушел из жизни композитор фильма "Гардемарины, вперед!"
18:06
"Как я буду из грязной тарелки есть?": дочь публично отчитала Кудрявцеву
17:59
"Сердце сегодня остановилось": страшная весть о смерти пришла накануне дня рождения Кати Гусевой
17:54
Вассерман рассказал о "проблемах с головой" у Байдена: Было известно еще до вброса голосов
17:44
Бывшая жена Абрамовича родила от нового мужа-миллиардера
17:33
Превратившую квартиру в наркопритон звезду фильма "Один дома" сняли на пляже в шубе
17:27
"Ненавижу!": отрезавшая грудь Варнава взвыла из-за травли
17:22
Пятиклассник из Подмосковья создал уникального робота-кормильца
17:04
"Оля отправила меня в блок": партнерша экс-любовника Бузовой наябедничала на певицу
16:48
Пережившая предательство мужчин Бузова заговорила о своих изменах
16:42
Вид осунувшегося до неприличия Шуры всполошил народ: Таете на глазах
16:40
Не Карпович: с кем на самом деле съехался Прилучный после развода с женой
16:31
"Эта шалава проходу не давала": всплыли скандальные подробности нового романа вдовы Абдулова
16:16
"Я вешу 300 килограммов": вдова Этуша шокирована заплывшим жиром уродливым телом
16:14
"Не получилось": эксперт Егоров о попытке Лукашенко сохранить власть с помощью сына
16:14
Не переедать, проветривать комнату: врач перечислил условия здорового сна
15:45
Дава больше не нужен: обнародовано имя нового возлюбленного Бузовой
15:32
"Будет на мне в обтяжку": Стас Барецкий решился на покупку платья покойной Жанны Фриске
15:25
"Любовник обещал, что больно не будет": экстрасенс вызвал дух умершего от анального разрыва Шевчука
15:23
Путин заявил о начале восстановления экономики России
15:22
Подсадила на препараты: бывший любовник звезды "Дома-2" погиб при странных обстоятельствах
15:10
"Пошла бы к Криду": внезапное заявление дочери Лободы ошеломило россиян
15:00
"Волосам конец": пережившая приступ Самбурская вышла на связь
14:54
Обвиненная в крушении семьи солиста Little Big красотка выставила напоказ свои прелести
14:53
Лукашенко предупредил об угрозе "подрыва" Белоруссии изнутри: Сейчас на все зубы будут пробовать
14:29
"Старуха ревнует": Азиза влипла в очередной скандал после помолвки
14:25
"Мужчина с горячей кровью": Корчевников публично заигрывал со звездой "Склифосовского"
14:24
Ведущего в прямом эфире придавило огромным экраном
14:17
Рамка светилась: в квартире Зудиной с фотографией Табакова произошло необъяснимое
14:12
"Жаль принца Гарри": появились данные о психическом расстройстве у Меган Маркл
14:06
Главное – не привлекать внимание: вскрылись сенсационные подробности развода обвиняемого в неверности Мамаева
14:03
В Северодвинске мужчина взял в заложники работницу фирмы микрозаймов
13:55
"Безобразно бездарен!": коллеги облили помоями Верника в парике
13:52
"Получи по полной": от замешанных в гей-скандалах Лазарева и Баскова требуют признания
13:50
Вскрылись причины закрытия проекта "Бородина против Бузовой"
13:36
А что бы сказал Табаков? Зудина ответила на критику из-за интимной сцены
13:31
В Челябинске в троллейбусе умерла женщина
13:29
"Огромные гематомы": вдовец откровенно о сексуальном насилии над Легкоступовой
13:19
В Хьюстоне в результате стрельбы погибли трое человек
13:07
В Дагестане ликвидировали боевика
12:55
"Она сейчас в беде": близкие бьют тревогу из-за зависимости Бузовой
12:45
Софья Эрнст не связывает собственный успех в кино с высоким положением мужа
12:45
Под Москвой загорелся автосервис
12:41
"Пережиток прошлого": Решетова сделала заявление о новом романе после громкого разрыва с Тимати
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
"Эскалация уже началась": на Донбассе бьют тревогу о полномасштабном наступлении Украины
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
Политолог Карбалевич о белорусских силовиках: Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" белья
Общество
Воссоединение с Крымом положительно оценили более 80% россиян

Воссоединение с Крымом положительно оценили более 80% россиян

Семь лет назад, в марте 2014 года, Крым воссоединился с Россией. Настроения жителей полуострова, развитие инфраструктуры и другие актуальные вопросы эксперты и представители органов власти Крыма и Севастополя обсудили на круглом столе в Москве.
прочитано 156 раз

Изменения после воссоединения Крыма с Россией заметили 70% граждан нашей страны, отметил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов. При этом 51% опрошенных заявили о существенных изменениях, уточнил он.

Часть респондентов сообщила, что воссоединение полуострова с Россией привело к переменам в инфраструктуре, усилению социальных гарантий, росту уровня жизни и увеличению туристического потока. Отрицательно об изменениях высказались лишь 5% опрошенных, сказал Мамонов.

Спустя семь лет после референдума воссоединение Крыма с Россией положительно оценивают 81% россиян, а 46% – безусловно положительно, рассказал представитель ВЦИОМ в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Семь лет после присоединения Крыма: настроение жителей". Эксперт отметил, что 86% респондентов уверены, что Россия поступила правильно, когда приняла полуостров в свой состав.

Ключевым моментом опрошенные ВЦИОМ граждане считают восстановление исторической справедливости. 40% граждан уверены, что Крым является исконно русской землей, а его воссоединение с Россией исторически оправданно, подчеркнул Мамонов. По его словам, восхищение и гордость по поводу событий семилетней давности испытывают 63% респондентов.

Позитивные оценки россияне высказывают и относительно будущего Крыма. 62% опрошенных не исключают, что полуостров станет курортом мирового уровня.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

О том, как к переменам относятся сами жители полуострова рассказала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Она напомнила, что за воссоединение с Россией проголосовали более 96% крымчан и севастопольцев. По ее словам, подавляющее большинство жителей полуострова остаются на тех же позициях.

За семь лет в Крыму и Севастополе произошли огромные изменения, подчеркнула Алтабаева. Она напомнила о строительстве моста, новой трассы "Таврида", двух электростанций – Балаклавской и Симферопольской, о решении проблем водоснабжения, возведении социальных объектов.

"В Севастополе на реке Бельбек построен водозабор, который позволит всегда получать столько воды, сколько нужно для возросшего населения города. Возведено шесть новых детских садов и пять школ, многие социальные учреждения капитально отремонтированы – появилось более шести тысяч новых мест в детсадах и школах", – перечислила сенатор.

В Крыму за последние годы созданы благоприятные условия для проживания всех 175 национальностей, отметил зампред Госсовета республики Эдип Гафаров. Он напомнил, что президент России Владимир Путин в апреле 2014 года подписал указ о реабилитации крымских татар.

"Создана целевая программа, где отдельным пунктом идет обеспечение межнационального единства. В местах компактного проживания разных народов строятся дороги с твердым покрытием, жилые дома, проводится электричество, водоснабжение, канализация", – рассказал Гафаров.

За прошедшие годы Украина и стоящие за ее спиной Соединенные Штаты безуспешно пытались повлиять на настроения крымчан и севастопольцев. Профессор Финансового университета при правительстве РФ, политолог Олег Матвейчев напомнил, что после государственного переворота 2014 года на Украине было создано Министерство информационной политики.

"Оно занималось воздействием на крымчан с целью их склонения на сторону Украины и формирования антироссийских настроений. Эта структура курировалась американскими спецслужбами, сотрудники которой читали лекции по работе в Сети и распространению фейков", – рассказал эксперт.

Для информационной "обработки" крымчан и севастопольцев на Украине создано около 20 тысяч фальшивых аккаунтов, уточнил Матвейчев. "Но представляются эти боты жителями Крыма и Севастополя. Это пишут киевские студенты за 100 долларов в месяц", – отметил политолог.

Референдум о воссоединении Крыма с Россией прошел 16 марта. "За" проголосовали более 96% жителей полуострова. 18 марта был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав нашей страны.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Sadat/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2021, 19:37

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Я вешу 300 килограммов": вдова Этуша шокирована заплывшим жиром уродливым телом

Елена Этуша боится расползтись

Шоу-бизнес

"Ущипнул Агату за попу": женатого режиссера поймали на флирте с Муцениеце

В Сети появились разоблачающие кадры
Шоу-бизнес

"Ненавижу!": отрезавшая грудь Варнава взвыла из-за травли

Юмористка разочарована россиянами
Шоу-бизнес

"Как я буду из грязной тарелки есть?": дочь публично отчитала Кудрявцеву

Малышка восхитила россиян своей деловитостью

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+