Воссоединение с Крымом положительно оценили более 80% россиян

Семь лет назад, в марте 2014 года, Крым воссоединился с Россией. Настроения жителей полуострова, развитие инфраструктуры и другие актуальные вопросы эксперты и представители органов власти Крыма и Севастополя обсудили на круглом столе в Москве.

Изменения после воссоединения Крыма с Россией заметили 70% граждан нашей страны, отметил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов. При этом 51% опрошенных заявили о существенных изменениях, уточнил он.

Часть респондентов сообщила, что воссоединение полуострова с Россией привело к переменам в инфраструктуре, усилению социальных гарантий, росту уровня жизни и увеличению туристического потока. Отрицательно об изменениях высказались лишь 5% опрошенных, сказал Мамонов.

Спустя семь лет после референдума воссоединение Крыма с Россией положительно оценивают 81% россиян, а 46% – безусловно положительно, рассказал представитель ВЦИОМ в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Семь лет после присоединения Крыма: настроение жителей". Эксперт отметил, что 86% респондентов уверены, что Россия поступила правильно, когда приняла полуостров в свой состав.

Ключевым моментом опрошенные ВЦИОМ граждане считают восстановление исторической справедливости. 40% граждан уверены, что Крым является исконно русской землей, а его воссоединение с Россией исторически оправданно, подчеркнул Мамонов. По его словам, восхищение и гордость по поводу событий семилетней давности испытывают 63% респондентов.

Позитивные оценки россияне высказывают и относительно будущего Крыма. 62% опрошенных не исключают, что полуостров станет курортом мирового уровня.

О том, как к переменам относятся сами жители полуострова рассказала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Она напомнила, что за воссоединение с Россией проголосовали более 96% крымчан и севастопольцев. По ее словам, подавляющее большинство жителей полуострова остаются на тех же позициях.

За семь лет в Крыму и Севастополе произошли огромные изменения, подчеркнула Алтабаева. Она напомнила о строительстве моста, новой трассы "Таврида", двух электростанций – Балаклавской и Симферопольской, о решении проблем водоснабжения, возведении социальных объектов.

"В Севастополе на реке Бельбек построен водозабор, который позволит всегда получать столько воды, сколько нужно для возросшего населения города. Возведено шесть новых детских садов и пять школ, многие социальные учреждения капитально отремонтированы – появилось более шести тысяч новых мест в детсадах и школах", – перечислила сенатор.

В Крыму за последние годы созданы благоприятные условия для проживания всех 175 национальностей, отметил зампред Госсовета республики Эдип Гафаров. Он напомнил, что президент России Владимир Путин в апреле 2014 года подписал указ о реабилитации крымских татар.

"Создана целевая программа, где отдельным пунктом идет обеспечение межнационального единства. В местах компактного проживания разных народов строятся дороги с твердым покрытием, жилые дома, проводится электричество, водоснабжение, канализация", – рассказал Гафаров.

За прошедшие годы Украина и стоящие за ее спиной Соединенные Штаты безуспешно пытались повлиять на настроения крымчан и севастопольцев. Профессор Финансового университета при правительстве РФ, политолог Олег Матвейчев напомнил, что после государственного переворота 2014 года на Украине было создано Министерство информационной политики.

"Оно занималось воздействием на крымчан с целью их склонения на сторону Украины и формирования антироссийских настроений. Эта структура курировалась американскими спецслужбами, сотрудники которой читали лекции по работе в Сети и распространению фейков", – рассказал эксперт.

Для информационной "обработки" крымчан и севастопольцев на Украине создано около 20 тысяч фальшивых аккаунтов, уточнил Матвейчев. "Но представляются эти боты жителями Крыма и Севастополя. Это пишут киевские студенты за 100 долларов в месяц", – отметил политолог.

Референдум о воссоединении Крыма с Россией прошел 16 марта. "За" проголосовали более 96% жителей полуострова. 18 марта был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав нашей страны.