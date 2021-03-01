В России изменятся правила выплаты маткапитала

Заявление от родителей не требовалось, как и подтверждение доходов семьи. Теперь же выплаты вновь будут продлеваться по заявлению.
Подать его можно подать дистанционно: через личный кабинет на портале ПФР или госуслуг. Но можно и лично обратиться в клиентскую службу фонда или МФЦ.
Также семье не придется подтверждать свои доходы. Показать их нужно лишь, если один из родителей является служащим силового ведомства или кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.
Кроме того, необходимо будет подавать заявление и для продления "путинских" выплат на детей до трех лет. Беззаявительный порядок действовал из-за пандемии коронавируса. Эту выплату нужно будет продлять каждый год. Также необходимо информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат.
Напомним, в этом году размер материальной поддержки на первого ребенка составит 483 882 рубля, на второго – 639 432 рубля. Если семья уже получила материнский капитал на первенца, то доплата на второго будет 155 550 рублей. Ожидается, что помощь от государства получит более миллиона российских семей.
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