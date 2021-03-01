Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Понедельник
1 марта
Лента новостей
20:16
В Москве рабочий погиб во время строительства железнодорожной станции
20:00
Список "Единой России" на выборы в Госдуму может обновиться
19:48
Ведущий "Дома-2" вскрыл реальную причину скандала Цивина и Дрожжиной с наследством Баталова
19:10
Перенесшая операцию на груди Бочкарева заговорила об увеличении ягодиц: Как у Джей Ло
19:02
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
18:50
В России изменятся правила выплаты маткапитала
18:42
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
18:41
"Кожа стала коричневой": помятая Оксана Самойлова увеличила лицо и нос
18:23
В Тюменской области женщина перевозила по городу привязанный к машине труп
18:15
Покинувшие британскую семью принц Гарри и Меган Маркл шокировали признанием
18:12
Бледанс засветила сосок на фото из постели
18:00
В центре Москвы пассажирка такси пострадала в результате аварии с участием трамвая
17:43
Отправил весточку: за что Ефремов из тюрьмы благодарит Стоянова
17:36
Вывалившую грудь Канделаки облили помоями
17:15
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
17:15
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
17:13
Первое выступление Трампа после президентства оценили: Беспрецедентный случай
17:10
Похожи на папу: Кидман впервые за долгое время показала подросших детей
17:01
Мария Максакова лишилась роскошного жилья
16:23
"Я оказался раздолбаем": Сергей Бурунов покаялся перед Олегом Митяевым
16:15
Бывший президент Франции Николя Саркози осужден на 3 года по делу о коррупции
16:11
Прусикин из Little Big раздавлен внезапной смертью близкого
15:54
Харламов официально сменил имя и устроился ведущим в караоке-бар
15:54
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
15:46
"Следовало посоветоваться с Меган": появившуюся в обносках Миддлтон затравили
15:44
"Судьба поставила очень жирную точку": Дронов о надеждах вернуться в "Воронины"
15:41
Житель Тюмени подавился лавровым листом и чуть не умер
15:32
"Где штаны потеряли?": оголившийся Садальский вызвал оторопь
15:24
"Заметил, как похож? Моя копия": в Финляндии нашелся тайный внук Ланового
15:20
Беременная от Ланового актриса погибла в страшной автокатастрофе на восьмом месяце
15:08
Липосакция? Манукян предстал перед россиянами во всей красе после слухов об операции
14:57
Обнаженная грудь 51-летней Дженнифер Лопес вызвала рвотный рефлекс
14:51
"К сожалению, это было": бурная личная жизнь привела Афанасьева к бутылке
14:50
Политолог Суздальцев заявил о планах Лукашенко основать "президентскую династию"
14:44
Шок: заплаканная Асмус показала все прелести
14:42
Есть пострадавшие: в Челябинской области автобус врезался в грузовик
14:32
В Балашихе женщина убила приятеля отверткой
14:27
Солнцев разнес унизившую малоимущих россиян Бородину
14:20
Умер первый глава МИД Украины
14:13
Молодая мошенница из Москвы обокрала пенсионерку из области
14:10
"Достойно оценил мою игру": Афанасьев увел супругу у популярного режиссера
13:55
Врач из Химок не расстроилась после угона Infiniti за два миллиона
13:51
Подразнила народ: 35-летняя Ирина Шейк вывалила грудь
13:45
При аварии на заводе в Китае погибли люди
13:39
В Кремле отреагировали на слова Байдена об "аннексии" Крыма
13:36
Молодуха! Мать Королевой назвала свой реальный возраст после фото в полуобнаженном виде
13:34
После гибели работницы завода под Москвой начата проверка
13:17
Роскошная Зета-Джонс появилась на "Золотом Глобусе" с соблазнительным вырезом
13:09
Опубликовано видео с задержанием убившего семью с маленьким ребенком мигранта
13:07
Мечтала об Иосифе Пригожине: близкий друг раскрыл душевные терзания Легкоступовой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жена Николаева покрыла соседей отборным матом
"Красивая обертка с гнилой начинкой": бывший возлюбленный Бузовой излил душу
Тихановская пожаловалась Саакашвили на бездействие Запада в борьбе с Лукашенко
Конец перемирия: родители Фриске пошли в новую атаку на Шепелева
Молодуха! Мать Королевой назвала свой реальный возраст после фото в полуобнаженном виде
Певцов призвал избавить россиян от "потных" передач Малахова
Общество
В России изменятся правила выплаты маткапитала

В России изменятся правила выплаты маткапитала

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Со 2 марта вводятся новшества в процедуру продления ежемесячной выплаты из материнского капитала. Раньше выплаты продлевались Пенсионным фондом России (ПФР) автоматически.
прочитано 672 раза

Заявление от родителей не требовалось, как и подтверждение доходов семьи. Теперь же выплаты вновь будут продлеваться по заявлению.

ПО ТЕМЕ

Путин оценил возможность расширения использования маткапитала

В России предложили выдавать маткапитал еще одной категории граждан

Маткапитал разрешат тратить на родителей – подробности

Подать его можно подать дистанционно: через личный кабинет на портале ПФР или госуслуг. Но можно и лично обратиться в клиентскую службу фонда или МФЦ.

Также семье не придется подтверждать свои доходы. Показать их нужно лишь, если один из родителей является служащим силового ведомства или кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.

Кроме того, необходимо будет подавать заявление и для продления "путинских" выплат на детей до трех лет. Беззаявительный порядок действовал из-за пандемии коронавируса. Эту выплату нужно будет продлять каждый год. Также необходимо информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат.

Напомним, в этом году размер материальной поддержки на первого ребенка составит 483 882 рубля, на второго – 639 432 рубля. Если семья уже получила материнский капитал на первенца, то доплата на второго будет 155 550 рублей. Ожидается, что помощь от государства получит более миллиона российских семей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 1 марта 2021, 18:50 Источник: Пенсионный фонд России ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Хочу поговорить откровенно": Савичева шокировала поклонников

Певица высказалась о своем позоре
Шоу-бизнес

"Шикарная женщина!": загоревшая Пелагея возбудила народ роскошной фигурой

Певица произвела фурор

Шоу-бизнес

Подразнила народ: 35-летняя Ирина Шейк вывалила грудь

Модель не постеснялась сделать это
Шоу-бизнес

"Съехаться": Валерия мечтает нарушить семейную идиллию сына

Она готова стать многодетной бабушкой

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+