Путин оценил возможность расширения использования маткапитала

Президент России в среду провел заседание с руководителями фракций Госдумы. Владимир Путин высказался о возможности расширения использования материнского капитала.

Руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов предложил разрешить семьям использовать деньги, полученные от государства, на ремонт жилья. Владимир Путин пообещал рассмотреть эту идею, но при этом призвал учитывать большое количество случаев мошенничества с материнским капиталом.

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По словам президента, чем больше появляется вариантов его использования, тем больше открывается лазеек для махинаций. Однако это не значит, что правительство не должно решать вопрос, как эффективнее использовать материнский капитал. "Мы подумаем и над этим", – приводит слова Путина РИА Новости.

Напомним, что сегодня семьи могут потратить государственные средства на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком и приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Также материнский капитал можно использовать для формирования накопительной пенсии матери.

В этом году размер материальной поддержки на первого ребенка составит 483 882 рубля, на второго – 639 432 рубля. Если семья уже получила материнский капитал на первенца, то доплата на второго будет 155 550 рублей. Ожидается, что помощь от государства получит более миллиона российских семей.

Депутаты ЛДПР на днях предложили расширить перечень россиян, имеющих право на материнский капитал. Подробнее об этом можно прочитать в этой статье.