Студентов столичных вузов приглашают на стажировку в правительство Москвы

До 28 февраля включительно студенты последних курсов или выпускники московских вузов могут подать заявку на участие в "Карьерной школе". Это специальный проект для тех, кто хочет попробовать свои силы и знания на стажировке в правительстве Москвы.

прочитано 332 раза Подать заявку на участие в проекте "Карьерная школа" можно до 28 февраля включительно на карьерном портале правительства Москвы. Специалисты будут оценивать анкеты и выберут самых успешных кандидатов. ПО ТЕМЕ Профессиональный навигатор для молодежи: технопарки, добровольные экзамены и спецпроекты Им нужно будет пройти второй и третий этапы: онлайн-тестирование на выявление способностей к аналитике и видеоинтервью. Испытания состоятся с 15 по 29 марта. В начале мая "Карьерная школа" сообщит участникам о том, приняты они или нет. Письма будут направлены на электронную почту. На стажировку в правительство Москвы попадут 100 человек. В течение полугода они будут работать в трех ведомствах столицы, рассказала замначальника управления государственной службы и кадров правительства Москвы Полина Логинова. В течение 11 дней будет проходить обучение в формате онлайн. Студенты смогут совмещать учебу в вузе с занятиями в "Карьерной школе". Некоторые лекции и мастер-классы будут проходить во второй половине дня в формате прямых эфиров, а также конференций. Часть программы участники смогут освоить самостоятельно. При высоких показателях стажер попадет в кадровый резерв правительства Москвы. Многих студентов приглашают на работу сразу после окончания программы. Напомним, что программа стажировки в правительстве Москвы стартовала в 2011 году. За 10 лет ее участниками стали свыше тысячи человек. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: Редакция 9 февраля 2021, 11:48