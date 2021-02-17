Психолог назвала три основных причины неудовлетворенности работой

Бизнес-психолог Алина Володина рассказала о причинах, по которым человек может ощущать неудовлетворённость своей работой. В частности, эксперт считает, что сотруднику важно чувствовать, что он делает что-то полезное.
Помимо отсутствия смысла работы важными причинами является также являются постоянный стресс, слишком жёсткие рамки или напротив – чрезмерная нестабильность. Кроме того, "остыть" к работе можно из-за большой усталости или так называемого профессионального "выгорания", передаёт "Радио 1".
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