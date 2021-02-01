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Какие изменения в России произошли с 1 февраля

Какие изменения в России произошли с 1 февраля

Фото: Allexander Makarov/Russian Look/www.globallookpress.com
С наступлением февраля 2021 года в России произошли некоторые изменения. Самая важная информация о нововведениях собрана в этом материале.
прочитано 492 раза

1. Индексация социальных выплат. Согласно размеру инфляции прошлого года, пособия увеличатся на 4,9%. Это касается тех, кто имеет право на единовременную денежную выплату: инвалидов, участников Великой Отечественной войны, некоторых военнослужащих, несовершеннолетних узников фашизма и чернобыльцев.

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Детские пособия также проиндексированы. Теперь минимальный размер единовременной выплаты при рождении ребенка составляет 18 886,32 рубля. Что касается пособия по уходу за ребенком, которое начисляется каждый месяц, то оно увеличилось до 7082,58 рубля.

2. Цензура в социальных сетях. Теперь администраторы социальной сети обязаны выявлять и блокировать пользователей, которые распространяют противоправную информацию: сведения о производстве и сбыте наркотиков и агитацию за массовые беспорядки.

Кроме того, наказать могут тех, кто оправдывает терроризм, призывает к самоубийству и распространяет кадры сексуального характера с участием детей. Также нельзя оскорблять честь и достоинство человека, а также органы государственной власти и официальные государственные символы.

Нецензурная брань тоже влечет за собой блокировку аккаунта, передает Life. Так что теперь стоит сдерживаться и быть вежливыми. Впрочем, заблокированные пользователи могут оспорить решение администратора социальной сети, обративших в Роскомнадзор.

3. Новый формат чеков. Теперь во всех кассовых чеках должны указывать наименование товаров, которые были оплачены покупателем. Нарушение повлечет за собой штраф до 10 тысяч рублей. В основном, это нововведение касается представителей малого бизнеса. Крупные компании давно прописывают товары в чеках.

4. Регистрация тюнинга автомобиля стала сложнее. Чтобы изменить конструкцию автомобиля, теперь необходимо получить заключение технической экспертизы от спецлаборатории, затем – протокол проверки, который подтверждает безопасность обновленной машины. Все сведения появляются в специальном реестре, заносят их сами лаборатории.

Также запрещено регистрировать изменения в конструкции автомобиля дистанционно. Незаконный тюнинг приведет к аннулированию свидетельства о регистрации транспортного средства и номеров.

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Автор: 1 февраля 2021, 08:21 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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