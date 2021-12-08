"Дни.ру" раздают подарки: билеты на гала-концерт "Марка №1 в России"

В Москве 11 декабря в Государственном Кремлевском Дворце пройдет ежегодная премия "Марка №1 в России", где выступят популярные знаменитости. На сцену выйдут Полина Гагарина, Дима Билан, Лариса Долина, Алсу, Александр Буйнов, Жасмин, Алексей Воробьев и другие маститые артисты.
Гостей ждет красочное интерактивное шоу со спецэффектами, потрясающий вокал, шикарные композиции и живой звук. В фойе каждый зритель получит новогодний сюрприз. Праздничное настроение и море улыбок обеспечено.
На торжественной церемонии будет профессиональная фотосессия и телесъемка. Посетители получат возможность блеснуть на публике рядом с кумирами миллионов и услышать любимые голоса.
Да, вы можете прийти на гала-концерт совершенно бесплатно. Для этого участвуйте в нашем розыгрыше и ловите удачу за хвост — выигрывайте билет.
Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить 3 простых условия:
▪️Отметьте в комментариях к публикации как можно больше ваших друзей.
▪️Подпишитесь на @dniru.
▪️Поставьте лайк этой публикации.
Больше комментариев – больше вероятность победить! Начало мероприятия в 18.00. Для прохода на гала-концерт требуется QR-код и паспорт. Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 9 декабря!