В Кузбассе установят памятник погибшим в шахте "Листвяжная" шахтерам

В Кузбассе планируют установить памятник шахтерам, погибшим в шахте "Лисвяжная" 25 ноября. Об этой инициативе заявил губернатор региона Сергей Цивилев, сообщает VSE42.RU.
По словам главы региона, он уже обсудил эту инициативу с семьями погибших. В начале января планируется общая встреча, на которой обсудят детали. По данным RT, место установки памятника согласуют с родственниками погибших.
Напомним, 25 ноября на шахте "Листвяжная" произошла авария. В результате ЧП погиб 51 человек, еще 106 пострадали.