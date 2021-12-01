Собянин назвал "ГЭС-2" новым центром творчества и культуры Москвы

"Сегодня с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и главным инвестором проекта Леонидом Викторовичем Михельсоном запустили в жизнь новый Дом культуры "ГЭС-2", – написал мэр.

По словам Собянина, "ГЭС-2" – это новый центр творчества и культуры Москвы. Он напомнил, что 100 лет назад ГЭС была источником энергии для первых столичных трамваев, затем метро, обеспечивала теплом сотни зданий.

Энергетики из "Мосэнерго" смогли сохранить здание станции, заботились о его поддержании в хорошем состоянии, отметил мэр.

Инвестором в реставрации ГЭС-2 выступил глава правления российской газовой компании "Новатэк", председатель совета директоров холдинга "Сибур" Леонид Михельсон.

"Леонид Михельсон собрал мощную команду специалистов и пригласил для реализации проекта известного архитектора Ренцо Пьяно. Реставрация ГЭС-2 стала крупнейшим в мире проектом приспособления промышленного объекта под культурное пространство последних лет", – написал градоначальник.

Реставраторы сохранили исторические металлоконструкции несущих форм и колонн, восстановили два больших открытых зала – их назвали Проспект и Площадь.

Классических этажей в "ГЭС-2" не будет. Лестничные пролеты соединят отдельные ярусы и платформы. Высота потолков центрального нефа – 23 метра.

"Кровля здания выполнена из светопрозрачного материала со встроенными солнечными батареями, которые обеспечат до 10% энергии, необходимой для эксплуатации здания", – рассказал Собянин.

Реставраторы привели в порядок историческую лестницу, воссоздали оригинальный облик фасадов, вернули на место шатер, часы и флюгер на башне. Установлены 70-метровые трубы для забора и очистки воздуха.

Для размещения выставочного зала перестроен подвал. Там планируется выставлять экспонаты, которым вреден солнечный свет.

В "ГЭС-2" будут проводиться выставки, концерты, театральные постановки, кинопоказы и другие культурные мероприятия. Акустикой занимались международные специалисты, участвовавшие в создании звуковой системы Парижской филармонии. Также в здании разместится библиотека, книжный магазин, кафе.

Помимо реставрации ГЭС-2, приведен в порядок Патриарший пешеходный мост. Там появилось пространство для прогулок и отдыха. А на Болотной набережной организован спуск к воде.

"Проекты такого уровня, как реставрация ГЭС-2, очень важны для Москвы. Они наполняют новым смыслом привычные пространства. Открывают новые горизонты для творчества. Украшают город. Привлекают туристов. И просто являются местом отдыха и встреч для москвичей", – резюмировал Собянин.