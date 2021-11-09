День преподобного Нестора Летописца: народные приметы 9 ноября

9 ноября Русская православная церковь вспоминает о монахе Киево-Печерской лавры Несторе Летописце.



ИСТОРИЯ



Нестор Летописец считается создателем первой исторической летописи, в которой говорится о жизни и делах прославленных русских князей.

Нестор был чернецом Киево-Печерской лавры, автор знаковой для русской истории "Повести временных лет". О жизни преподобного Нестора известно крайне мало. Он жил в период с 1056 года до 1114 года.



ПРИМЕТЫ

Если в День преподобного Нестора Летописца ветер резко меняет свое направление, стоит ожидать похолодания и осадков.

В народе наблюдали, какая погода в ноябре. Такая же погода будет в мае.

Если в этот православный праздник моросит дождь, впереди ждет потепление.

Если на Нестора Летописца дворовый пес ходит сонный и вялый, это к ненастью.

Выполнить обещание, данное 9 ноября, значит избавиться от негатива и навалившихся проблем в своей жизни. если же нарушить данное в этот православный праздник обещание, жди неудач и потери доброй репутации.

Если вас настигла болезнь, дайте обещание на Нестора Летописца и избавитесь от недуга.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 9 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

День 9 ноября в народе назывался еще Зарок на Праскеву. Верили, что в этот день все находится на своем пике – как радость, так и печаль. Поэтому лучше вести себя сдержанно, чтобы не навлечь беду. Все будет зависеть от того, делает ли человек в этот день добрые дела.

Если вы не уверены, что не сможешь выполнить обещание, ни в коем случае не давайте его 9 ноября. Это привлечет беду.

Предки верили, что если на Нестора Летописца пообещать соткать за ночь пелену для иконы Богоматери и сделать это, будет здорова вся семья.

Оставшимся без второй половинки женщинам в этот народный праздник нельзя просить о женихе. Это может наоборот навлечь одиночество.

Просить о суженном на Нестора Летописца можно только молодым девушкам.

9 ноября нельзя ругаться, нельзя напрягать свое зрение и делать связанные с этим дела, не стоит превышать скорость при езде и залезать в воду. Одним словом, не стоит рисковать.

Также в народе существовало поверье, что на Нестора Летописца нельзя давать деньги в долг.