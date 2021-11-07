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Общество
Онлайн-показ фильма "16-й" состоится 7 ноября

Онлайн-показ фильма "16-й" состоится 7 ноября

Вечером 7 ноября состоится технический показ фильма российского бизнесмена Евгения Пригожина "16-й", премьеру которого уже дважды сорвали в Нью-Йорке.
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Изначально первыми увидеть картину должны были американские зрители – дебютный просмотр был назначен на 3 ноября в нью-йоркском кинотеатре Film Society of Lincoln Center. Однако заведение отменило сеанс без объяснения причин. Тогда устроить премьеру согласился независимый кинотеатр Angelika Film Center & Cafe. Но едва показ начался, в зрительный зал проникли представители силовых органов и стали принуждать присутствующих покинуть помещение.

Премьерный показ фильма "16-й" в Москве был намечен на 8 ноября. Не исключено, что решение организовать онлайн-премьеру в воскресенье связано с желанием предоставить доступ к ленте как можно большему числу зрителей.

Напомним, из трейлера фильма, опубликованного в Сети 26 октября, следует, что картина "16-й" посвящена выборам президента США 2016 года. Тогда по итогам голосования им стал Дональд Трамп. Его победа произошла вопреки всем прогнозам аналитиков и экспертов, прочивших победу Хиллари Клинтон.

Онлайн-трансляция фильма начнется на сайте киноленты 7 ноября в 20:00.

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Автор: 7 ноября 2021, 17:44

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