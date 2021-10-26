Стали известны самые низкие цены на авиабилеты в Египет

Российская авиакомпания-лоукостер "Победа" начала продавать билеты на рейсы в Египет. Самолеты фирмы будут летать на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх.
По данным открытых продаж, стоимость авиабилетов составит от 16 до 18 тысяч рублей без учета доплаты за багаж. Первые рейсы в Шарм-эль-Шейх начнутся с 22 декабря из московского аэропорта "Внуково", а ежедневные полеты в Хургаду начнутся с 25 декабря, сообщают "Вести Подмосковья".
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