Собянин: с каждым годом Москва становится все более экологичным городом

В мегаполисах жители оставляют гораздо меньший экологический след, чем в небольших поселениях, отметил градоначальник. Концентрация населения и эффективность расходования энергии в крупных городах выше, чем в малых населенных пунктах, пояснил мэр.
По его мнению, развитие мегаполисов является не препятствием, а ключом к решению многих проблем экологии. "С 1990 года население Москвы увеличилось на треть. Но при этом эмиссия CO2 уменьшилась на четверть. А выбросы вредных веществ в атмосферу сегодня в 2 раза ниже, чем 10 лет назад", – отметил Собянин.
Кроме того, Москва стала первым российским регионом, который запретил реализовывать топливо ниже класса "Евро-5". Экология Москвы улучшается также благодаря новым зеленым насаждениям: за последние 11 лет в городе появилось более 10 миллионов деревьев и кустарников.
От других мегаполисов мира Москва отличается своим расположением в холодном климате, подчеркнул Собянин. "Что касается Москвы, в мире нет ни одного города, сопоставимого по масштабам, который находится в столь суровых климатических условиях", – сказал мэр.
Градоначальник напомнил, что отопительный сезон в городе начинается в сентябре и длится до мая. В Москве расположены крупнейшие в мире системы электро-, водо-, теплоснабжения.
"Например, мощности теплоснабжения в Москве вполовину больше, чем во всей Польше", – уточнил мэр столицы.
Собянин отметил, что ежегодно в городе вводится в эксплуатацию порядка 10 миллионов квадратных метров недвижимости – все новые здания необходимо обеспечить электричеством.
Напомним, что в феврале 2021 года российская столица впервые оказалась в списке городов категории А рейтинга авторитетной международной организации Carbon Disclosure Project (CDP). Эксперты дали высокую оценку экологической политике Москвы и достигнутым результатам в борьбе с изменением климата. Также в CDP отметили, что город регулярно предоставляет информацию о выбросах парниковых газов в соответствии с международными стандартами.
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