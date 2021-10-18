Собянин: с каждым годом Москва становится все более экологичным городом

За последние 10 лет количество вредных выбросов в атмосферу в Москве уменьшилось в два раза. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе Российской энергетической недели.

В мегаполисах жители оставляют гораздо меньший экологический след, чем в небольших поселениях, отметил градоначальник. Концентрация населения и эффективность расходования энергии в крупных городах выше, чем в малых населенных пунктах, пояснил мэр.

По его мнению, развитие мегаполисов является не препятствием, а ключом к решению многих проблем экологии. "С 1990 года население Москвы увеличилось на треть. Но при этом эмиссия CO2 уменьшилась на четверть. А выбросы вредных веществ в атмосферу сегодня в 2 раза ниже, чем 10 лет назад", – отметил Собянин.

Кроме того, Москва стала первым российским регионом, который запретил реализовывать топливо ниже класса "Евро-5". Экология Москвы улучшается также благодаря новым зеленым насаждениям: за последние 11 лет в городе появилось более 10 миллионов деревьев и кустарников.

От других мегаполисов мира Москва отличается своим расположением в холодном климате, подчеркнул Собянин. "Что касается Москвы, в мире нет ни одного города, сопоставимого по масштабам, который находится в столь суровых климатических условиях", – сказал мэр.

Градоначальник напомнил, что отопительный сезон в городе начинается в сентябре и длится до мая. В Москве расположены крупнейшие в мире системы электро-, водо-, теплоснабжения.

"Например, мощности теплоснабжения в Москве вполовину больше, чем во всей Польше", – уточнил мэр столицы.

Собянин отметил, что ежегодно в городе вводится в эксплуатацию порядка 10 миллионов квадратных метров недвижимости – все новые здания необходимо обеспечить электричеством.

Напомним, что в феврале 2021 года российская столица впервые оказалась в списке городов категории А рейтинга авторитетной международной организации Carbon Disclosure Project (CDP). Эксперты дали высокую оценку экологической политике Москвы и достигнутым результатам в борьбе с изменением климата. Также в CDP отметили, что город регулярно предоставляет информацию о выбросах парниковых газов в соответствии с международными стандартами.