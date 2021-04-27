Собянин: открылся Центр по производству электробусов в Москве

КамАЗ открыл Центр по производству электробусов в Москве. Он находится на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода.



Москва – крупнейший оператор электробусов в Европе. Ежедневно на городские маршруты выходит 600 таких единиц транспорта. В течение ближайших лет городские власти планируют приобрести еще 1600 электробусов.

Это важно для экологии столицы, ведь замена всего лишь одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы газа на 60,5 тонн в год. Для сравнения, выбросы углекислого газа от автобуса, работающего на дизельном топливе, в среднем 64,9 тонны в год, а от электробуса — 4,4 тонны в год, почти в 15 раз меньше.

Именно поэтому столичные власти решили создать новый завод по созданию электробусов на базе СВАРЗ. Соглашение о его открытии уже подписали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин.

Поначалу завод будет выпускать до 500 электробусов в год. Затем КамАЗ реконструирует еще один корпус и начнет собирать еще около 200 таких машин ежегодно. Также завод берет на себя сервисное обслуживание. Число рабочих мест увеличится в два раза – со 100 до 200 человек.

В результате СВАРЗ станет одним из крупнейших центров по производству и сервисному обслуживанию электротранспорта в России. Стоит отметить, что 11 пробных электробусов уже готовы, пять из них прошли проверку и выйдут в мае на рейс.

Создание нового завода выгодно городу, ведь себестоимость производства электробусов в таком случае снижается. А сервисное обслуживание становится более качественным и быстрым. Производителю дешевле обходятся запчасти, некоторые из которых привозят из Европы. Москве значительно сэкономит средства, ведь московские электробусы обойдутся на 30 процентов дешевле, чем зарубежные аналоги.

Еще один плюс – возможность максимально быстро и гибко адаптировать новый транспорт к потребностям столичных пассажиров.

Отметим, что в 2020 году благодаря развитию электробусной сети в Москве выбросы в воздух загрязняющих веществ снизились примерно на 400 тонн.

В 2021 году в тех районах, где вместо автобусов на маршруты выйдут электробусы, количество выбросов может сократиться на 60,2 тысячи тонн, а в 2022 году — на 85,7 тысячи тонн.