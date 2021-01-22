Представляются полицией: россиян предупредили о новом виде телефонных мошенников

Представители Банка России рассказали гражданам о новом виде телефонного мошенничества. Если раньше преступники представлялись сотрудниками банков, то теперь они выдают себя за полицейских.
Злоумышленники говорят своим жертвам о том, что на них якобы было заведено уголовное дело по заявлению Центробанка. Запугав доверчивого гражданина, они начинают требовать у него данные банковских карт и другую персональную информацию, а затем используют её для хищения средств со счетов, сообщает телеканал "360".
В ЦБ обратили внимание, что Банк России не подаёт заявления в полицию из-за банковских операций без согласия человека. В связи с этим представители регулятора посоветовали гражданам ни в коем случае не разглашать по телефону персональные данные, пишет RT.
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