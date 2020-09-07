Победителями конкурса "Лидеры России" стали больше 100 человек

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко рассказал о решении, которое приняли организаторы конкурса "Лидеры России". Число победителей расширили со 100 до 106.



Участие в суперфинале конкурса "Лидеры России" приняли 300 человек. Согласно первоначальному плану победить должны были 100 человек.

Однако эти планы было решено изменить. "На шесть человек увеличивается количество победителей", – объявил Сергей Кириенко. Таким образом, победителей оказалось 106 человек.

Напомним, завершение конкурса "Лидеры России" прошло в подмосковном Солнечногорске 7 сентября. В испытаниях суперфинала приняли участие три сотни человек.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Ко второму сезону было принято решение о его международном характере. Нашлось чем удивить и третьему сезону. Там проводятся дополнительные спецнаправления – "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии". 6-7 сентября состоится суперфинал.

Конкурс "Лидеры России" – флагманский проект платформы "Россия – страна возможностей". Она объединяет кадровые, образовательные и социальные проекты, направленные на продвижение общественных инициатив и самореализацию граждан.