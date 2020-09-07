Навального вывели из комы

Российского блогера Алексея Навального вывели из состояния комы, в которую тот специально был введен. Сообщается, что также его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Состояние здоровья блогера улучшилось.
Напомним, Алексей Навальный был доставлен в немецкую клинику Шарите частным бортом. Блогеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, где блогера спасли местные врачи.
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