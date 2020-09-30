Российским кафе запретят включать в чек чаевые

Роспотребнадзор сообщил о введении с 1 января 2021 года нового запрета для российских заведений общественного питания. Кафе и рестораны больше не смогут включать в чек счет за услуги, которые клиент не заказывал или не был о них уведомлен.

В частности, общепиту запретят взимать дополнительные платежи, комиссии, доплаты или чаевые, вводя посетителей в заблуждение. Таким образом, клиенты будут обязаны платить только за сами блюда. При этом рестораны смогут предлагать потребителям дополнительные услуги, но должны будут осведомить их о стоимости, сообщает РИА "ФАН".