Российским кафе запретят включать в чек чаевые

Роспотребнадзор сообщил о введении с 1 января 2021 года нового запрета для российских заведений общественного питания. Кафе и рестораны больше не смогут включать в чек счет за услуги, которые клиент не заказывал или не был о них уведомлен.
В частности, общепиту запретят взимать дополнительные платежи, комиссии, доплаты или чаевые, вводя посетителей в заблуждение. Таким образом, клиенты будут обязаны платить только за сами блюда. При этом рестораны смогут предлагать потребителям дополнительные услуги, но должны будут осведомить их о стоимости, сообщает РИА "ФАН".
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