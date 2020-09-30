Скончался писавший хиты для Элвиса музыкант

В США скончался знаменитый музыкант и певец Мак Дэвис. Именно он написал несколько хитов для легендарного "короля рок-н-ролла" – Элвиса Пресли.
Дэвис умер в окружении родных и близких. С ним до последнего оставались супруга и трое сыновей. Причина смерти артиста пока остается неизвестной, сообщает телеканал "360".
Дэвис написал для Элвиса знаменитые "A Little Less Conversation", "Memories" и "In the Ghetto". Сам музыкант работал в жанре кантри и тоже добился славы: в начале 1970-х его песня "Baby, don't get hooked on me" занимала вершины американских хит-парадов.
Популярные темы форума
Женщина не должна носить брюки
я хочу быть страшная!
Голосуем
Сифилиона
Почему сухость во рту?
Армяно-Азербайджанский конфликт. Мысли по поводу.
Не Паша, а Маша!
ТАТУ
в 48 лет ,не могу найти раб. это нормально ,или у меня одной так?
Карабахский конфликт