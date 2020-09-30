Названа безопасная для здоровья дневная доза чая

Эндокринолог Михаил Богомолов считает, что человек может ежедневно выпивать до 1,8 литра крепкого чая без вреда для организма. Злоупотреблять напитком не стоит, поскольку в нем содержится много кофеина.
Богомолов отметил, что суточная норма кофеина для человека составляет 400 миллиграммов. По словам врача, в литре слабой заварки чая содержится около 100 миллиграммов кофеина или одна кофейная единица (КЕ), поэтому его можно пить в больших количествах. Однако крепкий чай содержит больше КЕ, сообщает телеканал "360".
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