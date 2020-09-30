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Названа безопасная для здоровья дневная доза чая

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Эндокринолог Михаил Богомолов считает, что человек может ежедневно выпивать до 1,8 литра крепкого чая без вреда для организма. Злоупотреблять напитком не стоит, поскольку в нем содержится много кофеина.

Богомолов отметил, что суточная норма кофеина для человека составляет 400 миллиграммов. По словам врача, в литре слабой заварки чая содержится около 100 миллиграммов кофеина или одна кофейная единица (КЕ), поэтому его можно пить в больших количествах. Однако крепкий чай содержит больше КЕ, сообщает телеканал "360".

Автор: 30 сентября 2020, 11:33 Источник: Аргументы и Факты ✓ Надежный источник

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