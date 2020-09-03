Володин: Нужно всегда помнить о цене победы во Второй мировой войне

Необходимо всегда помнить, какой ценой досталась победа во Второй мировой войне, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что СССР потерял в глобальном конфликте 27 миллионов человек.
Вторая мировая война, начатая в 1939 году нацистской Германией, стала вечным напоминанием о ценности мирной жизни и необходимости решительно пресекать угрозы, связанные с гибелью людей и разрушением государств, заявил Володин.
По его словам, шедшая шесть лет война поставила на грань выживания целые народы. Спикер напомнил о колоссальных потерях СССР – погибли 27 миллионов солдат и мирных жителей.
"Мы всегда должны помнить, какой ценой досталась победа", – приводит слова Володина официальный сайт нижней палаты.
В ходе весенней сессии – 2020 Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны со второго на третье сентября.
В 1945 году после разгрома гитлеровской Германии СССР вступил в войну с Японией. В ходе Маньчжурской операции советские войска молниеносно разгромили самое боеспособное соединение врага – Квантунскую армию. Это ускорило окончание Второй мировой войны. Медалями "За победу над Японией" награждены более 1,8 миллиона красноармейцев.
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