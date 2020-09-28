Высказываниями Милова о Рошале заинтересовались правоохранители

В начале сентября Рошаль рассказал, что российская Национальная медицинская палата обратилась к германским медикам с предложением создать совместную экспертную группу для оценки причин состояния блогера.
После этого в Сети появилось видео с высказыванием Милова о Рошале. Он выступил с оскорбительными заявлениями в адрес известного врача.
Высказываниями Милова заинтересовались правоохранительные органы. Как сообщает ТАСС, полиция проводит проверку на наличие признаков преступления по статье 128.1 УК РФ "Клевета".
Российский блогер Алексей Навальный был госпитализирован 20 сентября. Ему стало плохо в самолете Томск– Москва. Российские врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких и стабилизировали состояние.
Затем блогера доставили в берлинскую клинику Charite. 22 сентября Навальный был выписан, сообщили немецкие врачи.
В правительстве ФРГ заявили, что блогер был отравлен веществом из группы "Новичок". В Москве указали на отсутствие доказательств присутствия в организме Навального боевых отравляющих веществ.
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