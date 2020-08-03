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"Бред достиг сознания": патриарх Кирилл отреагировал на слухи о несметных богатствах

Патриарх Кирилл. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал народ не верить сплетням о нем и других православных архиереях. Он уверен, что злые языки нарочно порочат тех, кто несет правду Божию.
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По словам патриарха Кирилла, в таких слухах "даже капли правды обычно не бывает". Он добавил, что клевещут те, кто намерен скомпрометировать служителей РПЦ, чтобы паства перестала им доверять.

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При этом патриарх Кирилл отметил, что однажды даже один архиерей поддался слухам. Он попросил коллегу занять денег, сославшись на то, что состояние предстоятеля якобы составляет шесть миллиардов долларов. "Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил", – поделился священник.

По словам патриарха Кирилла, тот факт, что Церковь сегодня на руках не носят, является свидетельством того, что она, "как всегда тихим голосом" стремится нести людям "слово, исполненное Божественной правды".

Также патриарх назвал правду великой силой. Он напомнил, что Церковь считает суррогатное материнство и аборты грехом. Священник констатировал, что нарушение целостности брака и супружеской верности не является нормой, как бы эти принципы ни разрушала современная культура.

Напомним, в апреле этого года патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой "Умиление" для избавления от коронавируса. Действия епископа РПЦ стали поводом для шуток и насмешек некоторых пользователей Сети.

Автор: 3 августа 2020, 09:32 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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