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Общество

"Заболевших солдат лечили медом": в Сети набирает популярность рассказ десантника о службе в армии

Фото: Pixabay.com
В социальной сети "Твиттер" набирает популярность новая резонансная тема. На этот раз речь идет не о секс-скандале, а о срочной службе в российской армии.
прочитано 178 раз

2 августа многие граждане России праздновали день Воздушно-десантных войск. Не обошлось и без негативных моментов: в столице люди в тельняшках затеяли драку с сотрудниками силовых структур, в регионах также происходили конфликтные ситуации.

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Принято считать, что военнослужащих, как правило, критикуют те, кто не имеет никакого отношения к армии. Однако сейчас в социальной сети "Твиттер" одним из самых популярных тредов является рассказ парня-десантника, который решил поведать о "прелестях" российского призыва без прикрас.

Пользователь Данакта Фрост заявил, что не празднует день ВДВ. По мнению десантника, отмечать эту дату равносильно тому, чтобы "быть изнасилованным и гордиться этим".

Скриншот: twitter.com/danakt_frost

Посты Данакта содержат ужасающие факты о времени, проведенном в казарме. Так, к примеру, солдат рассказал, что в его роте старшие по званию никого не били, зато было много других изощренных способов поиздеваться над новобранцами.

Россиянин вспомнил, что в самом начале службы ему сразу дали понять, что его свобода здесь будет весьма условной. Без разрешения нельзя было даже справлять нужду. Данакт сравнил негласные правила в армии с уставом на зоне.

Скриншот: twitter.com/danakt_frost

Парень отметил, что в его части считалось позором обращаться за медицинской помощью. Поэтому он до последнего откладывал поход ко врачу, когда почувствовал недомогание. Дошло до того, что при построении Данакт чуть не упал в обморок – помог старший по званию, который взял солдата за руку и отвел к медику.

По словам десантника, практически все его сослуживцы "переболели всеми возможными инфекциями". При этом солдат, независимо от диагноза, лечили медом.

Скриншот: twitter.com/danakt_frost

Свой рассказал пользователь "Твиттера" резюмировал тем, что срочный призыв" на его взгляд, является пережитком диких советских времен. Парень выразил мнение, что России необходима сильная армия, состоящая из профессионалов, а не вчерашних школьников, на которых надели форму принудительно.

Скриншот: twitter.com/danakt_frost

Автор: 3 августа 2020, 09:22 Источник: Twitter ✓ Надежный источник

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