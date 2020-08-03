"Заболевших солдат лечили медом": в Сети набирает популярность рассказ десантника о службе в армии

В социальной сети "Твиттер" набирает популярность новая резонансная тема. На этот раз речь идет не о секс-скандале, а о срочной службе в российской армии.

2 августа многие граждане России праздновали день Воздушно-десантных войск. Не обошлось и без негативных моментов: в столице люди в тельняшках затеяли драку с сотрудниками силовых структур, в регионах также происходили конфликтные ситуации.

Принято считать, что военнослужащих, как правило, критикуют те, кто не имеет никакого отношения к армии. Однако сейчас в социальной сети "Твиттер" одним из самых популярных тредов является рассказ парня-десантника, который решил поведать о "прелестях" российского призыва без прикрас.

Пользователь Данакта Фрост заявил, что не празднует день ВДВ. По мнению десантника, отмечать эту дату равносильно тому, чтобы "быть изнасилованным и гордиться этим".

Посты Данакта содержат ужасающие факты о времени, проведенном в казарме. Так, к примеру, солдат рассказал, что в его роте старшие по званию никого не били, зато было много других изощренных способов поиздеваться над новобранцами.

Россиянин вспомнил, что в самом начале службы ему сразу дали понять, что его свобода здесь будет весьма условной. Без разрешения нельзя было даже справлять нужду. Данакт сравнил негласные правила в армии с уставом на зоне.

Парень отметил, что в его части считалось позором обращаться за медицинской помощью. Поэтому он до последнего откладывал поход ко врачу, когда почувствовал недомогание. Дошло до того, что при построении Данакт чуть не упал в обморок – помог старший по званию, который взял солдата за руку и отвел к медику.

По словам десантника, практически все его сослуживцы "переболели всеми возможными инфекциями". При этом солдат, независимо от диагноза, лечили медом.

Свой рассказал пользователь "Твиттера" резюмировал тем, что срочный призыв" на его взгляд, является пережитком диких советских времен. Парень выразил мнение, что России необходима сильная армия, состоящая из профессионалов, а не вчерашних школьников, на которых надели форму принудительно.