Выборы президента Белоруссии Новости о Заворотнюк Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Вторник
25 августа
Лента новостей
10:55
Звезда сериала "Ольга" Хайруллина впервые высказалась об уходе от Машкова
10:44
В храме проводят молебны о здравии теряющего слух Корчевникова
10:40
Интересное шоу начинается: телеканалы поделили убитых горем родственников покойной Легкоступовой
10:07
"Много не ешь, а то треснешь": трехлетняя дочь сделала замечание Пелагее
09:59
"Толкнула, стала душить": мать с синяками на лице обвинила в побоях невесту Данко
09:58
Выходку Лукашенко с автоматом назвали спасением угасающего протеста
09:34
Россияне массово недополучали пенсию из-за глупой ошибки
09:29
Появилась новость о смерти от рака в аккаунте Оксаны Пушкиной
09:07
"Она явится дочке в кошмарном сне": Кравец в ужасе от издевательства над телом Легкоступовой
08:52
Политолог о взявшемся за оружие Лукашенко: Разрушен образ сильного лидера
08:38
Состояние сраженной жутким известием Лидии Федосеевой-Шукшиной изменилось
08:14
Путин жестко отчитал губернатора Ростовской области: перешел на язык жестов
06:02
Драка Стаса Барецкого с солистом группы "Корни" попала на видео
04:03
"Секс": Серябкина взбудоражила народ мокрой грудью
02:02
"Нельзя открывать все и сразу": эксперт оценила подвенечные платья Бондарчук
23:55
"Все как-то странно": жену Юдашкина разнесли за старомодный наряд
21:30
Грабитель избил до потери сознания 83-летнюю россиянку ради банок с вареньем
21:29
"Могучий потенциал": эксперт об огромном преимуществе Тихановской
21:15
Меркель потребовала от России наказать виновных в отравлении Навального
20:54
"Зависит от виртуального мира": сестра Димы Билана рассказала о пагубном пристрастии
20:19
Гороскоп на сегодня, 25 августа 2020 года
20:10
Лукашенко уволил поддержавшего протестующих посла Белоруссии в Словакии
19:51
"Жду Филиппа": диджей о возможной свадьбе с Киркоровым
19:25
Опрос выявил лучшие и худшие черты "русского характера"
18:52
Заснятая без скальпа Наталья Бардо ошеломила народ
18:44
Андрей Воробьев вошел в топ-5 лучших блогеров среди губернаторов
18:22
Всплыли подробности нового романа сына Михалковой: пошел по моделям
18:16
"Это камера СИЗО?": россияне пришли в шок от условий жизни мужа Гагариной
18:15
Лукашенко попросил у Путина военной помощи
18:04
"Ущербность и неудовлетворенность": крик души Елизаветы Арзамасовой
18:03
Руководитель театра рассказал правду об увольнении выпивающего Башарова
18:03
Глухоту Корчевникова связали с рецидивом опасной болезни
17:35
"Даю советы": звезда "Дома-2" подружилась с новой любовницей экс-супруга
17:23
В немецкой больнице подтвердили отравление Навального
17:21
Российскую вакцину от коронавируса испытают на белорусах
17:12
Что убитая горем дочь тайно положила в гроб Легкоступовой
17:06
Мария Порошина поблекла на фоне подросшей красавицы-дочери
16:59
Новая искра? Полицейский в США расстрелял безоружного афроамериканца
16:54
Избалованная роскошью Боня летает из Европы в Россию ради маникюра
16:42
Звезда сериала "Ольга" Яна Троянова раскритиковала семью жертвы ДТП с Ефремовым
16:40
Объявившую о беременности Елену Малышеву поздравляют с первой девочкой в семье
16:32
Замок Галкина и Пугачевой оказался на грани разрушения
16:29
Онкобольная дочь певца Левкина сообщила о родах после удаления опухоли мозга
16:20
Выбегали избитые: волонтеры рассказали о "пыточном" изоляторе в Минске
16:01
Путин назвал главную проблему России
15:25
Растолстевшая жена Халита Эргенча из "Великолепного века" столкнулась с травлей
15:19
"Смени уже пол и не мучайся": в Сети высмеяли женские образы Гогена Солнцева
15:18
Бородиной досталось за попытку визуально удлинить ноги: Хочет быть желанной бабой
15:10
"Плакал и кричал": любимый мужчина отреагировал на уход Анастасии Стоцкой
14:55
Лукашенко заявил о влиянии акций протеста на ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт: Лукашенко рискует потерять свободу в случае успешного подавления протеста
Появились слухи об эвакуации Лукашенко: Нашли самую страшную точку
Тихановская отреагировала на попытки Лукашенко запугать народ армией: Это будет преступлением
Лукашенко намекнул на свое вечное правление: Не думайте, что сюда приедет кто-то другой
"Грустный казус в конце жизни": Цымбалюк-Романовская о большом позоре престарелого Джигарханяна
Вооруженный Лукашенко об участниках протеста: Как крысы разбежались
Общество
Россияне массово недополучали пенсию из-за глупой ошибки

Россияне массово недополучали пенсию из-за глупой ошибки

Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
С 2017 года по 2019-й россияне не получали доплату к пенсии. Такая проблема наблюдалась в 53% случаев.
прочитано 642 раза

Члены Счетной палаты Российской Федерации после проведенного аудита выяснили, что пенсионерам не выплатили порядка 2,2 миллиона рублей. Это произошло из-за того, что один и тот же человек имеет несколько счетов. Кроме того, некоторые граждане имели идентичные данные СНИЛС в базе Пенсионного фонда.

ПО ТЕМЕ

Пенсионерам пообещали выплаты к праздникам: Кто получит надбавку

Кому положена повышенная пенсия

Это происходит из-за того, что люди неправильно заполняют анкеты, пояснили в ведомстве. Они допускают ошибки, после чего некорректные данные вносятся в базу, появляется путаница.

Смена фамилий также приводит к неправильному расчету пенсий. В Счетной палате отметили, что зачастую такая ошибка возникает среди женщин, которые вышли замуж. Сотрудники Пенсионного фонда объединяли идентичные счета, пытаясь избежать ошибок, но члены ведомства выяснили, что таким гражданам не всегда начислялась пенсия в положенном им размере.

Всего аудиторами было проверено 45 пенсионных дел. Нарушения были в половине из них. Счетная палата заключила, что Министерство труда и соцзащиты, а также Пенсионный фонд обязаны проверить и пересчитать пособия. На основании новых данных люди получат деньги, которые им положены по закону.

Автор: 25 августа 2020, 09:34 Источник: LIFE ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко заявил о влиянии акций протеста на ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие
Эксперт объяснил отсутствие обоймы у вооруженного Лукашенко
Эксперт: Лукашенко рискует потерять свободу в случае успешного подавления протеста

Шоу-бизнес

Интересное шоу начинается: телеканалы поделили убитых горем родственников покойной Легкоступовой
"Много не ешь, а то треснешь": трехлетняя дочь сделала замечание Пелагее
"Толкнула, стала душить": мать с синяками на лице обвинила в побоях невесту Данко
Появилась новость о смерти от рака в аккаунте Оксаны Пушкиной

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Замок Галкина и Пугачевой оказался на грани разрушения

Фасад уже начал сыпаться
Шоу-бизнес

"Это камера СИЗО?": россияне пришли в шок от условий жизни мужа Гагариной

Дмитрий Исхаков показал жуткое фото
Шоу-бизнес

Руководитель театра рассказал правду об увольнении выпивающего Башарова

Появились слухи об увольнении актера
Шоу-бизнес

Арина Шарапова рассказала о связи с отцом Валентины Легкоступовой

Известная ведущая переживает из-за трагедии

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2020 года
Как стать богаче: астрологические советы
Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года
Совет на выходные 22-23 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жулин показал младшую дочь после крещения
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+