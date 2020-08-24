Какие меры примут в школах с 1 сентября из-за пандемии коронавируса

Российские учебные заведения 1 сентября приступят к привычной очной форме обучения. Однако в школах и вузах будут приняты меры предосторожности из-за пандемии коронавируса.

Поскольку в России не наблюдается серьезного роста числа зараженных коронавирусом, учащимся можно посещать школу, вузы и подобные учреждения с сентября 2020 года. Роспотребнадзор и Министерство просвещения поделились рекомендациями, которым необходимо следовать.

В учебных заведениях Москвы и Санкт-Петербурга занятия будут начинаться в разное время. Некоторые классы будут приходить на уроки к 08:15, другие – к 10:20. Введение второй и третьей смен пока не планируется.

Классы с 35 учащимися и более станут проблемой, потому что нахождение такого количества человек на уроке, согласно рекомендациям, недопустимо. Например, в школах Новосибирской и Мурманской областей решили попробовать смешанное обучение: в некоторые дни школьники и студенты будут изучать предметы дома. Суббота постоянно будет дистанционной.

При посещении учебных заведений также необходимо помнить, что действует масочный режим: ношение средств защиты обязательно. Массовые мероприятия невозможны в учреждениях до конца 2020 года. Уроки физкультуры будут проводиться на улице.

При входе в здание за учащимися станут следить тщательнее. Если у школьника заметят плохое самочувствие, его развернут домой. Если у одного учащегося обнаружат коронавирус, весь класс отправится на двухнедельный карантин.