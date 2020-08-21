"Дни.ру" дарят подарки: тату у звездного мастера

Владимир Ермак – звездный мастер, у которого делали татуировки известные артисты и блогеры. Он открыл первый в России салон, который делает "сакральные" татуировки. Есть множество реальных историй и отзывов, когда после такой татуировки у людей кардинально менялась жизнь.
Для вас мы решили разыграть сертификат на 10 тысяч рублей на татуировку. Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы сделать значимый рисунок на своем теле, то вам стоит принять участие в розыгрыше.
Для того, чтобы получить сертификат, достаточно выполнить 3 простых условия:
- Будь подписан на аккаунты в Instagram @dniru @ermaktattoo.moscow
- Поставь лайк на последний пост
- Отметь друзей под этим постом
Посмотреть эту публикацию в Instagram
❗️ДАРИМ ПОДАРКИ❗️Хочешь сделать тату у звездного мастера? �� ⠀ Все подробности читайте на сайте @dniru �� ⠀ Чтобы получить сертификат на 10 тыс рублей на татуировку, достаточно выполнить три простых условия: ▪️Отметьте друзей под этим постом ▪️Подпишитесь на @dniru @ermaktattoo.moscow ▪️Поставьте лайк этой публикации ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты будут 25 августа в 16.00! ⠀ #конкурс #розыгрыш #тату #ermaktattoo #russia #moscow #tattoo #tattooculture #ермактату
Больше комментариев – больше шансов победить!
Участвуйте в нашем конкурсе! Результаты будут 25 августа в 16.00.
Популярные темы форума
Вонь
Как вы относитесь к танцам на шесте?
См концерт Цоя ,по телеку ,толпа с ума сходит
в какой стране СНГ вы хотели бы жить?
Кого вы считаете сексуальным?
Кто отравил Навального?
Легкоступова скончалась
Можно или нужно? Вот в чем вопрос!
А вы бы хотели богатого?
Ассоциации с именем Лера?