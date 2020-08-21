Громкое дело: в Израиле 30 мужчин изнасиловали 16-летнюю девушку

В Израиле произошло необычайно громкое преступление, привлекшее внимание даже премьер-министра. В одном из отелей города Эйлат 30 мужчин изнасиловали 16-летнюю девушку.
Она отдыхала на курорте вместе с друзьями. В какой-то момент девушке потребовалось сходить в душ, и она пошла в номер. Там на нее и напали злоумышленники. Очевидцы рассказали, что видели у номера большую очередь из мужчин, но не знали о происходящем внутри.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости привлечь преступников к ответу. Нескольких из них уже задержали, но они утверждают, что девушка совокуплялась с ними добровольно. Пострадавшая это отрицает, передает РИА ФАН.
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