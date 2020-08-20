Умеет ходить и вызывать рак: в России нашли очень опасный гриб

В Московской области обнаружили крайне ядовитый гриб-"мститель" – ликогалу древесинную. Его удивительной особенностью является способность передвигаться.
"Ходячий" гриб созрел в лесах Подмосковья. В Министерстве экологии региона предупредили, что его споры переносят возбудителей многих болезней. По некоторым данным, он даже способен спровоцировать развитие рака. В ведомстве настоятельно рекомендовали жителям ни в коем случае не брать его в руки, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня",
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