"Доля ангелов": производитель коктебельского коньяка запустил бутылку в стратосферу

В небо поднялся гелиевый шар. На его платформе была прикреплена бутылка и видеокамера, которая фиксировала полет.
Шар поднимался на высоту до 32 километров. Камера запечатлела захватывающее видео в формате 360 градусов. Насладиться замечательной панорамной съемкой могут все желающие.
Почему шар с бутылкой благородного напитка поднял в воздух именно производитель из Коктебеля? Дело в том, что небольшой поселок на юго-восточном побережье Крыма уже почти 60 лет является коньячной столицей нашей страны.
В 1959 году здесь были получены первые коньячные спирты, что делает Коктебель старейшим производителем коньяка на территории современной России.
Вообще, производство коньяка – не просто процесс, а целый ритуал, складывавшийся столетия. Полученный из винограда спирт необходимо выдерживать в особых дубовых бочках не менее трех лет. В Коктебеле самые старые спирты выдерживаются с начала 1960-х годов.
Символом коньячного производства в Коктебеле являются ангелы. Почему ангелы? С ними связана легенда о происхождении коньяка.
Известно, что часть зреющего в дубовых бочках напитка испаряется – эти испарения называются "доля ангелов". Теперь коньяк улетает прямо на небеса. Очень символический и красивый жест.
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