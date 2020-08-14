Назван наиболее подорожавший в России продукт

Наиболее подорожавшим в России продуктом стала гречневая крупа. За год стоимость гречки возросла в 1,7 раза.
В настоящее время за килограмм крупы придется отдать около 87 рублей. Специалисты отмечают, что на рост цен повлияла ситуация с коронавирусом COVID-19 в стране, а также сокращение площадей посева. По мнению экспертов, дальнейшее изменение цен будет зависеть от нового урожая, передает телеканал "360".
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