Журналистов из России обвинили в участии в протестах в Белоруссии

Около 02:00 11 августа в районе универсама "Рига" в Минске была задержана группа людей. Среди них оказались два российских журналиста – Артем Важенков и Игорь Рогов, передает Life. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье "Участие в массовых беспорядках".
Акции протеста вспыхнули в Белоруссии сразу после завершения выборов президента страны. Той же ночью начались задержания, причем за решетку стали бросать российских журналистов. До сих пор под стражей находятся 33 россиянина, которых еще до начала голосования обвинили в попытке дестабилизировать ситуацию.
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