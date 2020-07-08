Появилась информация о возможном открытии кинотеатров в Москве с 1 августа

Столичные кинотеатры могут снова начать работу уже с 1 августа. Советник президента России по вопросам культуры поведал, что прогнозируемая посещаемость заведений весьма невелика – всего 20%.
В связи с этим эксперты работают над тем, как привлечь людей в кинотеатры. Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса сфера развлечений понесла беспрецедентные убытки.
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