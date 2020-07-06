В России появится больше свободных мест в детских садах

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, до конца года в России планируется создать еще 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях. Устроить ребенка в детский сад станет проще. Сведения о свободных местах будут доступны в онлайн формате. Об этом сообщил премьер-министр на совещании с вице-премьерами.
"Все сведения о местах в яслях и детских садах будут автоматически поступать из регионов на единый информационный ресурс. Это позволит координировать работу дошкольных образовательных организаций, а также эффективно оценить использование вновь созданных мест", – заявил глава кабмина.
Также правительство занимается разработкой нацпрограммы социально-экономического развития Дальнего Востока. Программа включает в себя дополнительные инвестиции, строительство нового жилья, повышение доступности медицины и образования, сообщает Пятый канал.
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