В России появится больше свободных мест в детских садах

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, до конца года в России планируется создать еще 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях. Устроить ребенка в детский сад станет проще. Сведения о свободных местах будут доступны в онлайн формате. Об этом сообщил премьер-министр на совещании с вице-премьерами.

"Все сведения о местах в яслях и детских садах будут автоматически поступать из регионов на единый информационный ресурс. Это позволит координировать работу дошкольных образовательных организаций, а также эффективно оценить использование вновь созданных мест", – заявил глава кабмина.

Также правительство занимается разработкой нацпрограммы социально-экономического развития Дальнего Востока. Программа включает в себя дополнительные инвестиции, строительство нового жилья, повышение доступности медицины и образования, сообщает Пятый канал.