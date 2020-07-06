В Гидрометцентре прогнозируют резкое похолодание в Москве

Жители российской столицы и области жалуются на жаркую погоду. По данным синоптиков, в ближайшее время ситуация изменится.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что к концу недели температура воздуха снизится сразу на десять градусов. Кроме того, по данным эксперта, в Подмосковье ночью возможны ливни и гроза.
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