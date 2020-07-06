Подмосковье обогнало Петербург в рейтинге самых благополучных регионов

В рейтинге самых благополучных в материальном отношении
регионов России Подмосковье вошло в Топ-10 и заняло почетное восьмое место. Рейтинг
с данными в сравнении с прошлым годом приводит РИА Новости.
Число россиян, живущих за чертой бедности, сократилось в сравнении с позапрошлым годом. Но эксперты отмечают, что кризис, который был вызван пандемией, еще скажется на уровне жизни.
В рейтинге учитывается отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.
Первые места делят Москва, Ненецкий автономный округ и лидер топа – Ямало-Ненецкий автономный округ. Следом за ними в порядке убывания идут Чукотский автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Подмосковье, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
По мнению экспертов, в следующем году уровень доходов граждан может увеличиться, но сократить уровень бедности ниже рекордного показателя 2012 года вряд ли удастся, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Ваше отношение к Зеленскому?
Когда вы перестали кормить грудью?
На что бабы тратят свою жизнь?
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
Кого больше на форуме,тупых или умных?
Папа не разрешает встречаться с кавказцем
Чувство вины
Гогену Солнцеву делать нечего ?Симпатичный мужчина занимается <цензура>*,
Хочу быть с женатым
Как пережить смерть ребенка