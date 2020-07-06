Врачи рассказали о самых безопасных наушниках

Врачи из Подмосковья рассказали, как выбрать наушники,
которые не вредят здоровью. По словам экспертов, самые безвредные наушники –
студийные.
"Нагрузка на органы слуха от такого аксессуара снижается до минимума, но носить их постоянно также не рекомендуется", – говорится в сообщении областного Минздрава.
При этом самыми популярными наушниками среди пользователей остаются вакуумные наушники. По мнению производителей, их основное преимущество – максимальная изоляция от окружающих звуков.
Однако по мнению врачей, колебания волн передаются прямо в барабанную перепонку и оказывают давление на органы слуха, что не очень хорошо сказывается на здоровье, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Наушники "капельки" менее вредные для здоровья ушей: звук до попадания на барабанную перепонку отражается от стенок слухового прохода, что снижает нагрузку на перепонки.
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