Сколько россияне хотели бы зарабатывать после эпидемии коронавируса

Стало известно, сколько хотели бы получать россияне в месяц после стабилизации эпидемиологической ситуации и снятия всех ограничений. Сервис "Работа.ру" провел исследование, и средним показателем по стране стала цифра 74 тысячи рублей.



Женщины в среднем оценивают свой труд примерно в 61 тысячу рублей в месяц, а мужчины претендуют на зарплату 86 тысяч. Стоит отметить, что в январе 2020 года мужчины стремились получать 103 тысячи рублей, а женщины – 80 тысяч рублей, сообщает НСН.