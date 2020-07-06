Сколько россияне хотели бы зарабатывать после эпидемии коронавируса

Стало известно, сколько хотели бы получать россияне в месяц
после стабилизации эпидемиологической ситуации и снятия всех ограничений.
Сервис "Работа.ру" провел исследование, и средним показателем по стране стала
цифра 74 тысячи рублей.
Женщины в среднем оценивают свой труд примерно в 61 тысячу рублей в месяц, а мужчины претендуют на зарплату 86 тысяч. Стоит отметить, что в январе 2020 года мужчины стремились получать 103 тысячи рублей, а женщины – 80 тысяч рублей, сообщает НСН.
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