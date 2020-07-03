В Минобрнауки признали провал дистанционного обучения

В Министерстве науки полагают, что опыт удаленной системы
обучения можно назвать провальным. Пока мы не готовы к такому переходу.
Министерство науки и высшего образования России опубликовало доклад по итогам применения системы дистанционного обучения школьников и студентов в России. "Удаленка", как известно, была вынужденной мерой в период с марта до июня из-за пандемии коронавируса.
Многие дети и родители были обеспокоены возможностью применения в следующем учебном году такой же системы обучения. Однако в министерстве заявляют, что полный переход на дистанционное обучение в России невозможен.
По статистике лишь 14 процентов студентов были довольны удаленной системой обучения, а 60 процентов преподавателей вузов старшего возраста так и не смогли получить навыки, нужные для работы в таком формате, сообщает "Царьград".
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