"Может, хватит?": доктор Мясников распек идею о дистанционном образовании

Своим мнением доктор Мясников поделился в телеграм-канале. Он отметил, что дети приобретают в школах навык общения со сверстниками.
Кроме того, телеведущий считает, что у родителей не будет возможности ходить на работу, поскольку им придется сидеть дома со своими отпрысками. Оценил врач и риски очной формы обучения в школах.
Доктор Мясников отметил, что дети практически не болеют коронавирусом. Кроме того, от бессимптомных носителей инфекция гораздо менее опасна.
"Я понимаю, что трудно взять на себя решение сделать так как надо, а не так как предписано кем-то, когда-то и почему-то. Только любое решение– это баланс плюсов и минусов. Пока во всей этой историей с КОВИД мне кажется мы в сильном минусе. Может, хватит?", – задался вопросом доктор Мясников.
Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании. Его авторами стали сенаторы во главе с вице-спикером верхней палаты парламента Ильясом Умахановым.
Принятие закона потребует изменить документы, в которых регламентируются роли и обязанности педагогов. Также необходимо будет определить перечень преподаваемых удаленно предметов и т.д.
Отметим, во время пандемии коронавируса учебные заведения России перешли на дистанционное обучение. Родителям пришлось много времени уделять помощи детям по учебе, что вызвало у некоторых недовольство.
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