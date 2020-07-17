"Россия 1" утерла нос Первому каналу

Телеканал "Россия 1", входящий в состав холдинга ВГТРК, стал самым популярным в крупных городах нашей страны в первом полугодии 2020 года, оставив позади Первый канал. Об этом сообщили в исследовательской компании Mediascope.

В конце 2019 года "Россия 1" также возглавила тройку лидеров. Вместе с ней в топ-3 попали Первый канал и НТВ.



