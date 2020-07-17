Ученые рассказали о признаках скорого инфаркта

Ученые перечислили несколько признаков приближающегося инфаркта миокарда, которые можно определить визуально. В первую очередь специалисты рекомендуют осматривать ноги.
Если в конце дня цвет кожи на ногах становится синеватым или фиолетовым, это свидетельствует о сбое в организме. О нем также говорит проявление "сетки" из капилляров. Кроме того, беспокоиться стоит при появлении на коже вмятин или отека. Эксперты отмечают, что лучший способ предотвратить сердечный приступ – здоровый сон, регулярные физические нагрузки и правильное питание.
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