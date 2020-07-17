15-летнюю школьницу отправили в тюрьму за невыполненное домашнее задание

Юная школьница Грейс из американского штата Мичиган угодила за решетку за невыполненное домашнее задание. Сначала 15-летнюю девушку обвинили в нападении и краже, а затем посадили в тюрьму для несовершеннолетних.
Поводом для лишения свободы судья назвала несделанные уроки. В тюрьме Грейс оказалась в середине мая. Судьбой девушки заинтересовались журналисты и политики. Глава округа, где был вынесен приговор, допустил пересмотр дела. За это также выступили конгрессмены от штата Мичиган.
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