На Байкале произошел разлив нефти

В озеро Байкал попала нефть, пролившаяся с частного судна. В результате там образовалось нефтяное пятно.

Утечка произошла во время шторма. Стоявший у причала в поселке Хужир корабль накренился, из-за чего топливо из него вылилось в водоем. Специалисты взяли пробы воды из озера, им предстоит оценить причиненный экологии ущерб. Виновники происшествия устанавливаются.



