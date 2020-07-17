Врач рассказал об опасности мокрых скамеек и пикников в пасмурную погоду

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал рекомендации по организации пикника в нестабильную погоду. В частности, врач рекомендовал не сидеть на мокрых скамейках или камнях.
Специалист пояснил, что из-за этого может произойти переохлаждение, которое является стрессом для организма и ослабляет иммунитет. Он посоветовал брать с собой непромокаемые вещи и не купаться, чтобы не простудиться или не пострадать от удара молнии.
Популярные темы форума
Убили кошку редкой породы и очень дорогую
В России преподают в 3 классе такое? Книга о детском сексуальном образовании в школах Европы.
Я беременна мне 16
Закат
Галкин и Пугачева разводятся? А как же дети?
Когда уже поздно рожать?
У России есть будущее?
Кто по мне случал?
Кто талантливее?
Стоит ли мстить?