Новое обращение Путина к народу состоится в июле

По словам собеседника издания, Владимир Путин поблагодарит жителей страны за участие в голосовании и поддержку принятых поправок нормативного правового акта. Кроме того, президент даст поручения представителям власти. В каком формате пройдет обращение российского лидера, пока не сообщается.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что тот еще не анонсировал выступление. В любом случае решение обратиться к жителям страны остается за президентом.
Напомним, что голосование за поправки к Конституции пройдет 1 июля. Путин призвал жителей страны активно поучаствовать в этом процессе. День плебисцита объявлен выходным. Заработная плата за 1 июля сохраняется.
Голосование должно было состояться 22 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса российский лидер решил, что это событие необходимо перенести.
К самым значимым поправкам относятся два пункта: российское законодательство может стать приоритетнее международного, а Владимир Путин получил право снова баллотироваться на пост президента. Последнее возможное изменение в народе уже назвали обнулением.
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