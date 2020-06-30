Историческое голосование на орбите: российский космонавт проголосовал онлайн

Анатолий Иванишин является бортинженером 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. Он стал первым в истории космонавтом, который проголосовал с орбиты, отмечается в сообщении.
Летчик-испытатель имеет постоянную регистрацию в Москве – это позволило ему проголосовать по поправкам к Конституции дистанционно на сайте 2020og.ru. А 1 июля свою волю выразит космонавт "Роскосмоса" Иван Вагнер. Он проголосует через доверенное лицо в Центре управления "ЦНИИмаш" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос").
Космонавт выразит свое решение по закрытому каналу связи. Доверенное лицо сразу отразит волю Вагнера в бюллетене для голосования по поправкам к Конституции.
Напомним, что голосование проходит с 25 июня по 1 июля. В Москве для этого используется технология блокчейн – она позволяет исключить утечку данных и гарантирует прозрачность волеизъявления. Перед началом голосования в системе формируется реестр голосующих – только они могут принять участие.
Каждый голос защищен ключом шифрования. Всего их пять, они хранятся в номерных сейф-пакетах и банковских ячейках.
При этом все время голосования в Общественном штабе присутствуют журналисты и наблюдатели. Публичность и открытость процедуры гарантирована.
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